Allarme di Ristoratori Toscana | 3mila chiusure in regione

(Di sabato 30 gennaio 2021)analizza l’impatto delle restrizioni sui ristoranti:in, un centinaio su Firenze. Intanto i contagi sono calati di oltre il 32% Tremila cessazioni di attività della ristorazione in, un centinaio nella provincia fiorentina. Da aprile a settembre 2020, sul comune di Firenze, hanno cessato l’attività 28 ristoranti. E’ emergenza nel… L'articolo Corriere Nazionale.

L'del gestore: 'Sbrigateve c'è n'esercito de guardie!!' Quando il gestore del ristorante si ...illusi poi l'ira: "Ci hanno tolto anche i clienti della domenica"E' emergenza nel settore Horeca e a lanciare ancora una volta l'è Pasquale Naccari, portavoce di TNI Italia - Tutela Nazionale Imprese e presidente diToscana. 'I nostri ...Ristoratori Toscana analizza l’impatto delle restrizioni sui ristoranti: 3mila chiusure in Toscana, un centinaio su Firenze. Intanto i contagi sono calati di oltre il 32% Tremila cessazioni di attivit ...Un grido d’allarme nel rispetto delle norme anti-covid è stato lanciato ieri dalle associazioni Confesercenti e Cna, per dire che bisogna fare di più per risollevare i ristoratori che hanno visto perd ...