Serie A, Torino-Fiorentina 1-1: Belotti risponde a Ribery e salva i granata, i viola resistono in nove. La classifica aggiornata (Di venerdì 29 gennaio 2021) Finisce in parità l'anticipo tra Torino e Fiorentina.Calciomercato Napoli, sirene inglesi per Mertens: l’Arsenal piomba sul belga, ma per Gattuso è incedibile. Le ultimecaption id="attachment 914289" align="aligncenter" width="1024" FLORENCE, ITALY - JULY 01: Franck Ribery of ACF Fiorentina looks on during the Serie A match between ACF Fiorentina and US Sassuolo at Stadio Artemio Franchi on July 1, 2020 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)/captionNella sfida che apre il ventesimo turno di Serie A la formazione guidata da Davide Nicola e quella di Cesare Prandelli non vanno oltre l'1-1. La compagine viola, passata in vantaggio grazie a Ribery, è rimasta addirittura in nove uomini in seguito alle ... Leggi su mediagol (Di venerdì 29 gennaio 2021) Finisce in parità l'anticipo tra.Calciomercato Napoli, sirene inglesi per Mertens: l’Arsenal piomba sul belga, ma per Gattuso è incedibile. Le ultimecaption id="attachment 914289" align="aligncenter" width="1024" FLORENCE, ITALY - JULY 01: Franckof ACFlooks on during theA match between ACFand US Sassuolo at Stadio Artemio Franchi on July 1, 2020 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)/captionNella sfida che apre il ventesimo turno diA la formazione guidata da Davide Nicola e quella di Cesare Prandelli non vanno oltre l'1-1. La compagine, passata in vantaggio grazie a, è rimasta addirittura inuomini in seguito alle ...

c_appendino : Per tutte e tutti il 4 maggio era la giornata in cui porgere un pensiero a Superga e alla tragedia granata: ora sar… - OptaPaolo : 2 - Il Torino ha chiuso il girone d'andata di questa Serie A con solo due vittorie all'attivo, non ha mai fatto peg… - AMpasti : @reeduxxx Dopo questa sera sono convinto che il vero obbiettivo di Cairo sia la serie B, venderà tutti i migliori e… - infoitsport : Serie A, Torino-Fiorentina 1-1: Nicola trova un altro pareggio contro i viola in 9 - infoitsport : Serie A: Torino-Fiorentina 1-1 -