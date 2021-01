Scacchi: Mondiale 2021, match a Dubai a fine anno. Magnus Carlsen aspetta il suo sfidante (Di venerdì 29 gennaio 2021) La FIDE ha finalmente comunicato quell’ufficialità che era sulla bocca di tutti da fin troppo tempo: il match valido per il Campionato del Mondo 2021 si terrà a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dal 24 novembre al 16 dicembre. Sarà in particolare il Dubai Exhibition Centre, punto focale dell’Expo 2020 Dubai, a ospitare l’incontro che catalizza l’attenzione del mondo che gira intorno alle 64 case. La sfida, peraltro, ha per ora un solo giocatore noto, ed è il Campione del Mondo, il norvegese Magnus Carlsen, al suo quinto match Mondiale, corrispondente alla sua quarta difesa della corona di cui detiene il possesso. Questo perché, a causa del rinvio (doppio) del Torneo dei Candidati, interrotto nel marzo 2020 a causa dei problemi di ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) La FIDE ha finalmente comunicato quell’ufficialità che era sulla bocca di tutti da fin troppo tempo: ilvalido per il Campionato del Mondosi terrà a, negli Emirati Arabi Uniti, dal 24 novembre al 16 dicembre. Sarà in particolare ilExhibition Centre, punto focale dell’Expo 2020, a ospitare l’incontro che catalizza l’attenzione del mondo che gira intorno alle 64 case. La sfida, peraltro, ha per ora un solo giocatore noto, ed è il Campione del Mondo, il norvegese, al suo quinto, corrispondente alla sua quarta difesa della corona di cui detiene il possesso. Questo perché, a causa del rinvio (doppio) del Torneo dei Candidati, interrotto nel marzo 2020 a causa dei problemi di ...

OA_Sport : Scacchi: ci sono le date del match mondiale 2021. Magnus Carlsen aspetta ancora di conoscere il nome del suo sfidan… - micheladania : RT @Moonlightshad1: Nel 2017 Anna Muzychuk, giovanissima campionessa mondiale di scacchi rifiutò di andare ai campionati di Riyad per non d… - BCarazzolo : RT @Moonlightshad1: Nel 2017 Anna Muzychuk, giovanissima campionessa mondiale di scacchi rifiutò di andare ai campionati di Riyad per non d… - Rosyfree74 : RT @Moonlightshad1: Nel 2017 Anna Muzychuk, giovanissima campionessa mondiale di scacchi rifiutò di andare ai campionati di Riyad per non d… - mariz963 : RT @Moonlightshad1: Nel 2017 Anna Muzychuk, giovanissima campionessa mondiale di scacchi rifiutò di andare ai campionati di Riyad per non d… -