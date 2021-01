Powsurf | la tua nuova ossessione in neve fresca

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Più che unadisciplina è un ritorno alle origini: il- il termine è una crasi tra powder,in inglese, e surf - è lamania da snowboarder e ha a che fare con la prima tavola da snowboard mai costruita, da un certo Sherman Poppen, in Michigan nel 1965. A dire il vero lui lo chiamava snurfing, ma il concetto poco cambia. Aveva preso una tavola di legno e l'aveva sagomata tipo monosci, per farci divertire le figlie, che ci scendevano così, senza attacchi, in. Il primo snowboard mai costruito non arrivò che una decina d'anni più tardi, nel 1977, quando Jake Burton, il fondatore di Burton, implementò l'attrezzo costruito da Poppen montandoci sopra degli attacchi modellati per agganciare gli scarponi. Lo snowboarder Danny Davis con ...