Mondiali Ciclocross 2021, Mathieu van der Poel: "Potrei guadagnare nella sezione dell'ippodromo, mentre Van Aert sulla spiaggia"

Mancano meno di due giorni al via della prova iridata riservata agli uomini Elite dei Mondiali di Ciclocross 2021. Al momento i papabili vincitori sul percorso di Ostenda sono i due eterni rivali sia in questa disciplina, che su strada, Mathieu van der Poel, campione del mondo uscente, e Wout van Aert. Entrambi sono a caccia della quarta maglia iridata. In un'intervista rilasciata a Sporza, Van der Poel ha descritto in ogni minimo particolare questo tracciato belga di 2,9 chilometri sulla Costa del Mare del Nord, affermando che il percorso sembra essere finemente bilanciato per ogni punto di forza di ogni singolo corridore, con una sezione in erba di 1,3 km su una pista da corsa, e un'altra di spiaggia lunga 565 ...

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali Ciclocross Ciclocross - L'anziate Antonio Folcarelli convocato per i mondiali in Belgio

Antonio Folcarelli Antonio Folcarelli parteciperà ai prossimi campionati del mondo di ciclocross in svolgimento sabato 30 e domenica 31 a Ostende, in Belgio. Il commissario tecnico ...prossimi mondiali. ...

Celeste, in questi giorni, è in partenza proprio per il Belgio, dove sabato 30 e domenica 31 gennaio sarà impegnato nella giuria dei Campionati Mondiali di ciclocross che si svolgeranno a Ostenda. Il ...

