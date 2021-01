Matrimonio in vista per Arisa e Di Carlo? Una foto sembra non lasciare dubbi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo la presunta data delle nozze, spuntano nuovi dettagli sulla storia d’amore fra la cantante Arisa e il manager delle star Andrea Di Carlo. La cantante è sempre più impegnata nell’ultimo periodo, ma un suo selfie in un raro momento di pausa dal lavoro, lascia intravedere un dettaglio niente male: un anello di brillanti. A giudicare dalle caratteristiche, il gioiello potrebbe proprio essere quello più desiderato da chi sogna il Matrimonio. Non un anello qualsiasi, dunque, ma l’anello di fidanzamento? Un periodo d’oro per Arisa Gli ultimi mesi sono stati davvero colmi di novità per Arisa. Dopo aver diffuso importantissimi messaggi di body positive durante il periodo estivo, la cantante si è lanciata in una nuovissima avventura divenendo una dei coach del talent show Amici. Anche il suo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo la presunta data delle nozze, spuntano nuovi dettagli sulla storia d’amore fra la cantantee il manager delle star Andrea Di. La cantante è sempre più impegnata nell’ultimo periodo, ma un suo selfie in un raro momento di pausa dal lavoro, lascia intravedere un dettaglio niente male: un anello di brillanti. A giudicare dalle caratteristiche, il gioiello potrebbe proprio essere quello più desiderato da chi sogna il. Non un anello qualsiasi, dunque, ma l’anello di fidanzamento? Un periodo d’oro perGli ultimi mesi sono stati davvero colmi di novità per. Dopo aver diffuso importantissimi messaggi di body positive durante il periodo estivo, la cantante si è lanciata in una nuovissima avventura divenendo una dei coach del talent show Amici. Anche il suo ...

