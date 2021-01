Lotteria degli scontrini, anche la Confesercenti chiede una nuova proroga (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Confesercenti con una nuova nota chiede una proroga per la partenza della Lotteria degli scontrini, il motivo è che un negozio su tre non è pronto a partecipare, l’Agenzia delle Entrate aveva già provveduto a spostare il termine a marzo, anche perché nello stesso mese partirà anche la segnalazione dei commercianti e degli esercizi che non vogliono o non permettono di partecipare alla Lotteria ai clienti che invece vogliono. Lotteria degli scontrini, regole poco chiare e provvedimenti non pronti Le regole non sono ancora chiare e nel testo la Confesercenti elenca diverse spiegazioni. “Si rischia di dare un’ulteriore spinta al ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Lacon unanotaunaper la partenza della, il motivo è che un negozio su tre non è pronto a partecipare, l’Agenzia delle Entrate aveva già provveduto a spostare il termine a marzo,perché nello stesso mese partiràla segnalazione dei commercianti eesercizi che non vogliono o non permettono di partecipare allaai clienti che invece vogliono., regole poco chiare e provvedimenti non pronti Le regole non sono ancora chiare e nel testo laelenca diverse spiegazioni. “Si rischia di dare un’ulteriore spinta al ...

