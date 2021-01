Kate Middleton si lamenta del lockdown con un gruppo di genitori: «Sono esausta!» (Di venerdì 29 gennaio 2021) Kate Middleton compie 39 anni. I segreti beauty guarda le foto Gestire lavoro, casa e scuola durante i mesi di lockdown, trascorsi chiusa nella residenza di campagna di Anmer Hall, risulta difficile per Kate Middleton. In una conversazione virtuale con i genitori della Roe Green Junior School, una scuola elementare di Kingsbury, Londra, la duchessa di Cambridge, 39 anni, ha ammesso che occuparsi a tempo pieno del principe George, 7, Charlotte, 5, e Louis, 2, l’ha messa di fronte a ruoli a cui non era preparata, ... Leggi su iodonna (Di venerdì 29 gennaio 2021)compie 39 anni. I segreti beauty guarda le foto Gestire lavoro, casa e scuola durante i mesi di, trascorsi chiusa nella residenza di campagna di Anmer Hall, risulta difficile per. In una conversazione virtuale con idella Roe Green Junior School, una scuola elementare di Kingsbury, Londra, la duchessa di Cambridge, 39 anni, ha ammesso che occuparsi a tempo pieno del principe George, 7, Charlotte, 5, e Louis, 2, l’ha messa di fronte a ruoli a cui non era preparata, ...

fabriziodomini5 : Kate Middleton: chi sono le cugine di William, le nuove star in famiglia - vulneraIes : Max faceva i dolci a Kate Middleton so true Cristiano #MasterChefIt - IOdonna : Kate Middleton: «Volevo vedere te, non William», le dice un sopravvissuto dell’Olocausto - infoitcultura : Kate Middleton: 10 anni di matrimonio, e la Regina Elisabetta le prepara una sorpresa - infoitcultura : Kate Middleton rischiava di diventare la nuova Camilla: svelati i timori della Famiglia Reale -