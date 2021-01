Inter | Berti | “Sanchez-Dzeko? No | il cileno è tanta roba Prenderei il bosniaco a priori”

Gazzetta_it : #Berti: “#Sanchez super, voglio #Dzeko ma senza scambio. #Eriksen? Quanto mi ha fatto godere!” #Inter #SerieA… - sportface2016 : #Inter, #Berti sul possibile scambio #Sanchez-#Dzeko - InterFanTV : #Berti, uomo derby per eccellenza, quando giocava sentiva tanto il #DerbyMilano! E anche oggi non nasconde le grand… - NoahM21366026 : RT @Gazzetta_it: #Berti: “#Sanchez super, voglio #Dzeko ma senza scambio. #Eriksen? Quanto mi ha fatto godere!” #Inter #SerieA #Mercato htt… - pbrex668 : @acmilan Mister Pioli, appendi negli spogliatoi la foto di costui. -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Berti

L'ex centrocampista Nicolainterviene nelle ultime voci di mercato in casa. La squadra di Antonio Conte sta cercando la pedina adatta per la seconda parte di stagione per dare l'assalto allo scudetto. I problemi ...Commenta per primo Nicola, ex centrocampista dell', parla a La Gazzetta dello Sport del possibile scambio tra Dzeko e Sanchez con la Roma: 'Non scherziamo: Sanchez è tanta roba, non farei mai lo scambio. Lui ...Le parole di Nicola Berti, per commentare il possibile scambio tra Roma e Inter, con Edin Dzeko e Alexis Sanchez protagonisti. L'ex calciatore nerazzurro si è opposto alla trattativa, evidenziando le ...Nicola Berti ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha commentato lo scambio Dzeko-Eriksen, ma non solo.