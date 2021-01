Incidente in moto: muore giovane ufficiale dell’Esercito (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un giovane capitano dell’Esercito è morto ieri mattina in seguito ad un Incidente in moto avvenuto in via del Foro Italico a Roma. Un tragico Incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di ieri a Roma. Un ragazzo di 33 anni, capitano dell’Esercito, che viaggiava a bordo di una moto avrebbe perso il controllo del L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 29 gennaio 2021) Uncapitanoè morto ieri mattina in seguito ad uninavvenuto in via del Foro Italico a Roma. Un tragicostradale è avvenuto nella tarda mattinata di ieri a Roma. Un ragazzo di 33 anni, capitano, che viaggiava a bordo di unaavrebbe perso il controllo del L'articolo proviene da YesLife.it.

