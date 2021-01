Inaugurazione anno giudiziario | Curzio | “Con il Recovery urgente riformare la giustizia Tempi processo civile irragionevoli”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Cerimonia ‘light’ in Cassazione per la tradizionaledell’2021, avvenimento che prevede la presenza del presidente della Repubblica e delle alte cariche dello Stato. Severissimo il protocollo sanitario contro il contagio, a partire dalla drastica riduzione degli invitati, 32 in tutto nella platea dell’Aula Magna che lo scorsoha ospitato circa 350 persone. Oltre al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ci sono tutti i rappresentanti delle maggiori istituzioni a partire dal premier Giuseppe Conte, alla presidente del Senato Elisabetta Casellati, al presidente della Camera Roberto Fico, al presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio, al vicepresidente del Csm David Ermini, oltre ai vertici di tutte le magistrature. Naturalmente presente anche il Guardasigilli Alfonso ...

Nella relazione si sottolinea anche «un aumento dei ricorsi aventi ad oggetto i maltrattamenti in famiglia: si tratta di un dato che sembrerebbe confermare quanto registrato dagli organi di informazio ...Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - "La Giustizia, attorno alla quale si sta consumando un aspro confronto politico, non dovrebbe essere un terreno divisivo e certamente non può esserlo per la Magistratura ...