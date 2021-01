I vescovi Usa contro Biden | “Stop a politica pro aborti nei paesi in via di sviluppo”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen – Si accresce il fronte deiUsa contrari all’ordine esecutivo, firmato dal neopresidente Joe, che consente l’invio di fondi finanziati dai contribuenti a organizzazioni che promuovono e forniscono la pratica dell’aborto neiin via di. Per i prelati americani si tratta di un provvedimento «contrario alla ragione, che viola la dignità umana ed è incompatibile con l’insegnamento cattolico». Lo riporta Vatican News specificando che l’ordine esecutivo capovolge la cosiddetta «di Città del Messico» (Mexico City Policy) che distingue l’aborto dalla pratica delle cosiddette «attività di pianificazione familiare», impedendo alle Ong che forniscono consulenza o promuovono praticheve, di ricevere fondi pubblici dagli Stati Uniti. La Mexico ...

Biden intende anche far ripartire il flusso di circa 69 milioni di dollari verso il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione. I vescovi Usa: ordine esecutivo contrario alla regione «È grave che uno dei primi atti ufficiali del presidente Biden promuova attivamente la distruzione di vite umane nelle nazioni in via di sviluppo.