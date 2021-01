**Governo: Salvini, ‘speriamo si faccia in fretta, da questo Parlamento non può venire nulla’** (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo chiesto a Mattarella di ridare la parola agli italiani” abbiamo detto “che è meglio impegnare due mesi e poi stare tranquilli per 5 anni”. Matteo Salvini, lo ha detto in piazza Montecitorio, intervistato da Rainews24, dopo le consultazioni del centrodestra con il capo dello Stato. “Abbiamo detto – dice il leader leghista – che daremo una mano per il recovery, per i vaccini, che saremo responsabili”. “Noi – assicura – abbiamo detto un no a Conte. Abbiamo detto che occorre una maggioranza certa, perché servono riforme coraggiose”.“Noi speriamo che si faccia in fretta, ma non penso che da questo Parlamento possa venire nulla di utile per questo paese”, ha concluso Salvini. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo chiesto a Mattarella di ridare la parola agli italiani” abbiamo detto “che è meglio impegnare due mesi e poi stare tranquilli per 5 anni”. Matteo, lo ha detto in piazza Montecitorio, intervistato da Rainews24, dopo le consultazioni del centrodestra con il capo dello Stato. “Abbiamo detto – dice il leader leghista – che daremo una mano per il recovery, per i vaccini, che saremo responsabili”. “Noi – assicura – abbiamo detto un no a Conte. Abbiamo detto che occorre una maggioranza certa, perché servono riforme coraggiose”.“Noi speriamo che siin, ma non penso che dapossanulla di utile perpaese”, ha concluso. L'articolo CalcioWeb.

