Flash mob a Cagliari, protesta dei commercianti: presenti anche Suazo e Maran (Di venerdì 29 gennaio 2021) anche il calcio protesta insieme ai commercianti sardi. Durante il Flash mob organizzato a Cagliari da Confcommercio, con lo slogan lanciato sui social “un minuto per chi si è fermato, un minuto per riflettere, un minuto per ripartire insieme“, si sono uniti in video anche David Suazo e Rolando Maran. L’ex attaccante e l’ex allenatore della squadra rossoblù hanno voluto partecipare alla protesta per chiedere una via di uscita dalla crisi da Covid. Quattordici le sigle che hanno aderito all’iniziativa: Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi di Confcommercio Sud Sardegna, Confartigianato Sud Sardegna, Fisascat-Cisl, Confagricoltura Cagliari, Confapi Sardegna, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS, Casartigiani ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021)il calcioinsieme aisardi. Durante ilmob organizzato ada Confcommercio, con lo slogan lanciato sui social “un minuto per chi si è fermato, un minuto per riflettere, un minuto per ripartire insieme“, si sono uniti in videoDavide Rolando. L’ex attaccante e l’ex allenatore della squadra rossoblù hanno voluto partecipare allaper chiedere una via di uscita dalla crisi da Covid. Quattordici le sigle che hanno aderito all’iniziativa: Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi di Confcommercio Sud Sardegna, Confartigianato Sud Sardegna, Fisascat-Cisl, Confagricoltura, Confapi Sardegna, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS, Casartigiani ...

