Dal Quirinale mandato esplorativo a Fico: verificare margini per Conte ter (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il presidente della Camera dovrà verificare la «piena realizzabilità» di un ritorno alla maggioranza Pd, LeU, M5s e Iv. Riferirà a Mattarella entro martedì Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il presidente della Camera dovràla «piena realizzabilità» di un ritorno alla maggioranza Pd, LeU, M5s e Iv. Riferirà a Mattarella entro martedì

matteosalvinimi : In diretta dal Quirinale, il Centrodestra unito partecipa alle #consultazioni con il presidente della Repubblica, v… - Mov5Stelle : Segui con noi a partire dalle 17.00 le dichiarazioni al Quirinale dopo le consultazioni con il Presidente della Rep… - GiovanniToti : All’uscita dal Quirinale, dopo le consultazioni con il Presidente Mattarella. Come centrodestra unito abbiamo detto… - Dov_EL : @Quirinale Ancora con questa pantomima della pandemia ? VE NE DOVETE ANDARE TUTTI DAL PRIMO ALL'ULTIMO ! ANDATE VIA SERVI ! - flamanc24 : RT @perchetendenza: 'Roberto Fico': Perché è stato convocato al Quirinale per le 19:30 dal presidente della Repubblica #Mattarella per un m… -