Coronavirus, indice Rt in calo: come può cambiare il colore delle Regioni (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nel nuovo aggiornamento sull’andamento settimanale della pandemia da Coronavirus in Italia, emergono dati sostanzialmente positivi. La seconda ondata, come testimoniano i dati giornalieri, è ancora in corso, ma l’indice Rt è di nuovo in calo e così l’incidenza media dei casi. Per questo, sono molte le Regioni che sperano in un cambio di colore nel weekend. Covid-19, indice Rt scende a 0,84 Un altro deciso passo indietro dell’indice Rt. È quanto emerge dal monitoraggio dell’ISS per il periodo 6-19 gennaio 2021, la cui bozza è stata divulgata da numerose agenzie nelle scorse ore. Da queste fonti, si apprende che l’indice Rt in Italia è sceso a 0,84: la scorsa settimana era a 0,97 quindi c’è stato un sensibile passo indietro ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nel nuovo aggiornamento sull’andamento settimanale della pandemia dain Italia, emergono dati sostanzialmente positivi. La seconda ondata,testimoniano i dati giornalieri, è ancora in corso, ma l’Rt è di nuovo ine così l’incidenza media dei casi. Per questo, sono molte leche sperano in un cambio dinel weekend. Covid-19,Rt scende a 0,84 Un altro deciso passo indietro dell’Rt. È quanto emerge dal monitoraggio dell’ISS per il periodo 6-19 gennaio 2021, la cui bozza è stata divulgata da numerose agenzie nelle scorse ore. Da queste fonti, si apprende che l’Rt in Italia è sceso a 0,84: la scorsa settimana era a 0,97 quindi c’è stato un sensibile passo indietro ...

