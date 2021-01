Bridgerton la serie Netflix più vista in assoluto (Di venerdì 29 gennaio 2021) È ufficiale: Bridgerton è il più grande programma Netflix di sempre. La piattaforma online in testa a tutte le altre per le numerosissime serie tv che trasmette, ha dichiarato che la serie Bridgerton è la più vista in assoluto, dopo aver battuto anche i record per il servizio di streaming. 82 milioni di telespettatori, infatti, si sono sintonizzati sulla serie romantica guardando il cast ballare e scatenarsi durante un’estate dell’ élite londinese. Come fa ad essere la serie Netflix più vista in assoluto? Precisiamo subito che 82 milioni di telespettatori sono approssimativamente la popolazione della Germania, si ho detto proprio Germania. E’ come se tutto il popolo tedesco ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 29 gennaio 2021) È ufficiale:è il più grande programmadi sempre. La piattaforma online in testa a tutte le altre per le numerosissimetv che trasmette, ha dichiarato che laè la piùin, dopo aver battuto anche i record per il servizio di streaming. 82 milioni di telespettatori, infatti, si sono sintonizzati sullaromantica guardando il cast ballare e scatenarsi durante un’estate dell’ élite londinese. Come fa ad essere lapiùin? Precisiamo subito che 82 milioni di telespettatori sono approssimativamente la popolazione della Germania, si ho detto proprio Germania. E’ come se tutto il popolo tedesco ...

