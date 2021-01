Traffico Roma del 28-01-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Luceverdeuna sera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ci sono grosse difficoltà sul Raccordo Anulare un grave incidente in carreggiata interna provoca lunghe code a partire dall’uscita Nomentana fino allo svincolo Ciampino Gregna Sant’Andrea l’incidente avvenuto al km 43 e 300 in carreggiata esterna abbiamo invece rallentamenti con code a tratti perintenso dallo svincolo Laurenti casino all’uscita Appia sensibilmente migliorata la situazione sulla tangenziale di un incidente è stato causa di lunghe code Perché non parte del pomeriggio a partire dall’uscita stazione Tiburtina fino allo svincolo Salaria in direzione Stadio Olimpico una situazione si è normalizzata ma al momento in tangenziale perAbbiamo code soltanto verso San Giovanni tra Corso Francia via Salaria code anche tra l’uscita Pietralata Monti ...