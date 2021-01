Torre Annunziata, Il Tar dice stop alla didattica a distanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Tar della Campania ha bocciato l’idea di proseguire con la DAD accogliendo il ricorso contro la chiusura degli istituti a Torre Annunziata. Nulla di fatto quindi per l’iniziativa del sindaco Ascione che voleva la sospensione della didattica in presenza. Il sindaco Vincenzo Ascione aveva disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia, delle classi della scuola primaria e di quelle della scuola secondaria di primo grado fino a sabato 30 gennaio. Dal Comune fanno sapere che, alla luce del provvedimento, a partire dalla giornata di domani, venerdì 29 gennaio, l’attività didattica in presenza riprenderà regolarmente fino alle scuole medie. “L’amministrazione comunale ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Tar della Campania ha bocciato l’idea di proseguire con la DAD accogliendo il ricorso contro la chiusura degli istituti a. Nulla di fatto quindi per l’iniziativa del sindaco Ascione che voleva la sospensione dellain presenza. Il sindaco Vincenzo Ascione aveva disposto la sospensione dell’attivitàin presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia, delle classi della scuola primaria e di quelle della scuola secondaria di primo grado fino a sabato 30 gennaio. Dal Comune fanno sapere che,luce del provvedimento, a partire dgiornata di domani, venerdì 29 gennaio, l’attivitàin presenza riprenderà regolarmente fino alle scuole medie. “L’amministrazione comunale ...

