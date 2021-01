Sicilia va verso la zona arancione

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Lasembra ora intravedere uno spiraglio di luce: calano i positivi ormai da giorni, dopo che invece per diverse settimane si era registrato un costante aumento dei casi, facendo dellala quarta regione per contagi. “Auspichiamo di uscire dallarossa il 31 gennaio.” Così ha detto l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, nella replica ai parlamentari a conclusione del dibattito all’Ars sulla situazione pandemica nell’isola. Poi ha precisato: “Qualche ora ancora e scopriremo se l’indice Rt, come appare dalla riduzione dei contagi in, ci permetterà di condividere col governo centrale il possibile declassamento del rischio della regione” ha poi spiegato meglio l’assessore regionale alla Salute in Parlamento. L'articolo proviene da Quotidianpost.