Scambio Dzeko Sanchez: parti al lavoro ma c'è un grosso ostacolo. I dettagli (Di giovedì 28 gennaio 2021) Inter e Roma sono al lavoro per lo Scambio tra Alexis Sanchez ed Edin Dzeko: c'è un grosso ostacolo nella trattativa Roma ed Inter sono al lavoro per lo Scambio tra Alexis Sanchez ed Edin Dzeko. Secondo Il Tempo il general manager giallorosso, Tiago Pinto, è ora a Milano per cercare di chiudere l'affare con i colleghi interisti. C'è il sì di tutti i protagonisti, le società sono d'accordo ed entrambi i giocatori hanno dato l'assenso al trasferimento, ma bisogna trovare una "quadra" non facile sui numeri. La Gazzetta dello Sport, infatti, frena sulla possibile fumata bianca dell'affare: secondo la Rosea l'Inter non apre all'affare. Non per ragioni tecniche (il bosniaco piace da sempre a Conte e a Fonseca servirebbe uno ...

DiMarzio : #ASRoma e #Inter al lavoro per lo scambio tra i due attaccanti - SkySport : ULTIM’ORA MERCATO ? INTER E ROMA AL LAVORO PER LO SCAMBIO DZEKO-SANCHEZ ? #SkySport #SkyCalciomercato #Roma #Inter… - Glongari : #Roma #Dzeko separato in casa. Difficile la ricerca di un sostituto, tra le ipotesi vagliate quella di uno scambio.… - Igli19050018 : @Glongari @tvdellosport La vedo molto dura. Ci vuole la disponibilità da parte di Zhang,che ha rifiutato pochi gior… - Berneyes : #Sanchez ha caratteristiche che nessun altro giocatore in rosa ha. Ma l'Inter, lo dimostrano le ultime 2 partite ma… -