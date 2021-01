San Gregorio Armeno in Amore, iniziativa per San Valentino. E parte la raccolta fondi (Di giovedì 28 gennaio 2021) San Gregorio Armeno in love. iniziativa delle botteghe presepiali della storica via dei pastori napoletana per San Valentino. L’obiettivo è riportare la gente a visitare l’arte artigianale partenopea già a partire dal week end del 14 febbraio. Il nome ufficiale è “San Gregorio Armeno in Amore” e l’iniziativa è promossa dall’associazione Botteghe di San Gregorio Armeno, con la presentazione ufficiale lunedì 1 febbraio alle ore 15. “E’ un’assoluta novità – spiega Gabriele Casillo, presidente dell’Associazione – per la prima volta ogni artigiano realizzerà pezzi dedicati all’Amore in tutte le sue forme. E’ solo il primo di una serie di eventi che vogliamo proporre affinché la città torni ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sanin love.delle botteghe presepiali della storica via dei pastori napoletana per San. L’obiettivo è riportare la gente a visitare l’arte artigianalenopea già a partire dal week end del 14 febbraio. Il nome ufficiale è “Sanin” e l’è promossa dall’associazione Botteghe di San, con la presentazione ufficiale lunedì 1 febbraio alle ore 15. “E’ un’assoluta novità – spiega Gabriele Casillo, presidente dell’Associazione – per la prima volta ogni artigiano realizzerà pezzi dedicati all’in tutte le sue forme. E’ solo il primo di una serie di eventi che vogliamo proporre affinché la città torni ...

San Gregorio Armeno in love. Iniziativa delle botteghe presepiali della storica via dei pastori napoletana per San Valentino. L’obiettivo è riportare la gente a visitare l’arte artigianale partenopea ...

Napoli – Si è svolta questa mattina, giovedì 28 gennaio 2021, nella sala Salvatore D’Amato all’Unione Industriali di Napoli, la consegna dei fondi raccolti per beneficenza dall’associazione Uniti nel ...

