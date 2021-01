Sampdoria, Verre ha rinnovato: i dettagli (Di giovedì 28 gennaio 2021) Valerio Verre ha rinnovato il suo contratto con la Sampdoria: i dettagli La notizia era già nell’aria da questa mattina, ma adesso è arrivata anche la conferma: come appreso dalla redazione di Sampnews24.com, infatti, Valerio Verre sarà un giocatore della Sampdoria fino al 2024. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 L’ex Verona, viste le ottime prestazioni fornite in questa prima metà di campionato, vedrà aumentarsi lo stipendio dagli attuali 700.000 euro a 850.000 euro, diventando il quarto centrocampista più pagato della squadra di Claudio Ranieri. #Verre ha rinnovato con la #Sampdoria fino al 2024: percepirà 850mila euro netti a stagione. #calciomercato #SerieA — Alessio Eremita (@aleeremos) ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Valeriohail suo contratto con la: iLa notizia era già nell’aria da questa mattina, ma adesso è arrivata anche la conferma: come appreso dalla redazione di Sampnews24.com, infatti, Valeriosarà un giocatore dellafino al 2024. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L’ex Verona, viste le ottime prestazioni fornite in questa prima metà di campionato, vedrà aumentarsi lo stipendio dagli attuali 700.000 euro a 850.000 euro, diventando il quarto centrocampista più pagato della squadra di Claudio Ranieri. #hacon la #fino al 2024: percepirà 850mila euro netti a stagione. #calciomercato #SerieA — Alessio Eremita (@aleeremos) ...

Blucerchiando : RT @NicoSchira: La #Sampdoria in chiusura per il rinnovo di Valerio #Verre fino al 2024. Ultimi dettagli da sistemare nei prossimi giorni,… - aleeremos : #Verre ha rinnovato con la #Sampdoria fino al 2024: percepirà 850mila euro netti a stagione. #calciomercato #SerieA - frances18008072 : RT @NicoSchira: La #Sampdoria in chiusura per il rinnovo di Valerio #Verre fino al 2024. Ultimi dettagli da sistemare nei prossimi giorni,… - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: La #Sampdoria in chiusura per il rinnovo di Valerio #Verre fino al 2024. Ultimi dettagli da sistemare nei prossimi giorni,… - UCS1946 : RT @NicoSchira: La #Sampdoria in chiusura per il rinnovo di Valerio #Verre fino al 2024. Ultimi dettagli da sistemare nei prossimi giorni,… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Verre Sampdoria, rinnovo di Verre a buon punto? Calciomercato.com Sampdoria, Verre ha rinnovato: i dettagli

Valerio Verre ha rinnovato il suo contratto con la Sampdoria: i dettagli. La notizia era già nell’aria da questa mattina, ma adesso è arrivata anche la conferma: come appreso ...

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli della 20a giornata: fate fuori questo giocatore della Roma, McKennie è l’insostituibile di Pirlo

Ultimi dubbi di formazione da sciogliere per i fantallenatori, stasera si parte con un nuovo turno di campionato: 20a giornata che verrà aperta dall’anticipo tra Torino e Fiorentina e ...

Valerio Verre ha rinnovato il suo contratto con la Sampdoria: i dettagli. La notizia era già nell’aria da questa mattina, ma adesso è arrivata anche la conferma: come appreso ...Ultimi dubbi di formazione da sciogliere per i fantallenatori, stasera si parte con un nuovo turno di campionato: 20a giornata che verrà aperta dall’anticipo tra Torino e Fiorentina e ...