QFS E LA FINE DEL VECCHIO SISTEMA FINANZIARIO – GUIDA SEMPLIFICATA

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono mesi ormai che scrivo articoli su questa storica rivoluzione che cambierà le nostre vite per il meglio. L’ultimo articolo molto tecnico ha però creato delle perplessità comprensibili tra chi da neofita, si sta avvicinando alla comprensione di questa materia direi al quanto complessa (https://www.databaseitalia.it/esclusivo-prossima-settimana-parte-il-qfs-si-compie-cosi-leredita-di-jfk/ ). Per questo motivo ho deciso di riassumere in pochi passaggi le caratteristiche di questa rivoluzione finanziaria che toglierà il potere ai grandi gruppi economici e finanziari per ridare finalmente la sovranità ai popoli. Il QFS è undi interscambiochiamato Cross Boarder Interbank Payment System gestito da una intelligenza artificiale che andrà a sostituire ilSWIFT ( Society for Worldwide Interbank ...