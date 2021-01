Napoli-Spezia | ore 21 00 | le probabili formazioni

sscnapoli : ?? | Le immagini dell’ultimo incontro in #CoppaItalia tra Napoli e Spezia Domani ?? #NapoliSpezia ??… - sscnapoli : ?? | Coppa Italia, #NapoliSpezia i precedenti nella competizione ?? - pisto_gol : Da quando c’è DBallardini il Genoa-11 punti-ha fatto meglio di Fiorentina Napoli Verona (10pt) Benevento Sassuolo S… - Dorian221190 : RT @Betpointnews: Il Napoli ospita lo Spezia nei quarti di finale di Coppa Italia, la sfida tra partenopei e liguri mette in palio un posto… - immcarmen : RT @giov1926: nella bio ho scritto forza Napoli però stasera amo ovvio tifo Spezia altrimenti rimane Gattuso ed io devo tifare contro la mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spezia

QUALI SONO I BOMBER CHE HANNO SEGNATO DI PIU’ CONTRO LE SQUADRE MEGLIO PIAZZATE IN CLASSIFICA O CONTRO LE DIFESE MIGLIORI?Calhanoglu resta positivo al covid, problemi muscolari per Diaz. Lo spagnolo punta a farcela per Bergamo. Allarme Messias nel Crotone ...