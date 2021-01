Napoli-Spezia: Elmas gol del poker partenopeo, il merito è di Insigne (VIDEO) (Di giovedì 28 gennaio 2021) Elmas fa 4-0 ma il merito è tutto di Insigne. Non si ferma il Napoli di Gattuso che nel primo tempo trova anche la quarta rete ai danni dello Spezia. Al 39? ci pensa Elmas a calare il poker per i partenopei con una rete semplice a tu per tu con Krapikas. Ma è fantastico Insigne che dalla propria metà campo parte in velocità, taglia il centrocampo avversario e fornisce un assist semplice in area di rigore. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021)fa 4-0 ma ilè tutto di. Non si ferma ildi Gattuso che nel primo tempo trova anche la quarta rete ai danni dello. Al 39? ci pensaa calare ilper i partenopei con una rete semplice a tu per tu con Krapikas. Ma è fantasticoche dalla propria metà campo parte in velocità, taglia il centrocampo avversario e fornisce un assist semplice in area di rigore. SportFace.

