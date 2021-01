Magazzini Musicali | Clementino | Mannoia e Mecna i prossimi ospiti

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 28 gennaio 2021)andrà in onda sabato 31 gennaio con nuovi approfondimenti. In studioe Fiorenna, ein collegamento video Nuovo appuntamento con, il programma condotto da Melissa Greta Marchetto e Gino Castaldo, che grazie alla lunga esperienza con Radio2 ci raccontano la musica in modo credibile e autorevole. Consi approfondiscono temi legati all’attualità musicale attraverso l’integrazione tra il linguaggio televisivo e l’universo digitale integrarsi, grazie anche alla presenza di big della musica italiana. La quinta puntata diandrà in onda Sabato 30 gennaio su Rai2 e Rai Play alle ore ...