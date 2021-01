Italia-Finlandia calcio a 5: programma, orario, tv. Quando si gioca la prossima partita (Di giovedì 28 gennaio 2021) Martedì 2 febbraio, alle ore 15.00 (diretta tv su Rai Sport), la Nazionale Italiana di calcio a 5 scenderà in campo per affrontare il secondo impegno delle qualificazioni agli Europei 2022. L’avversario sarà la Finlandia e gli azzurri vorranno prendersi una rivincita dopo quanto è accaduto con la compagine finnica in occasione delle qualificazioni ai Mondiali in Lituania. Quel 2-2 nella fase elite, infatti, pesò molto nel cammino azzurro. Affrontare il Portogallo a Póvoa de Varzim inoltre era tutt’altro che semplice e il 4-1 finale purtroppo valse la chiosa azzurra e anche il termine dell’avventura di Alessio Musti sulla panchina tricolore. Ora, infatti, a guidare la formazione nostrana c’è Massimiliano Bellarte che sta cercando e cercherà di proporre un gioco collettivo in cui tutti gli interpreti possano sentirsi protagonisti. ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021) Martedì 2 febbraio, alle ore 15.00 (diretta tv su Rai Sport), la Nazionalena dia 5 scenderà in campo per affrontare il secondo impegno delle qualificazioni agli Europei 2022. L’avversario sarà lae gli azzurri vorranno prendersi una rivincita dopo quanto è accaduto con la compagine finnica in occasione delle qualificazioni ai Mondiali in Lituania. Quel 2-2 nella fase elite, infatti, pesò molto nel cammino azzurro. Affrontare il Portogallo a Póvoa de Varzim inoltre era tutt’altro che semplice e il 4-1 finale purtroppo valse la chiosa azzurra e anche il termine dell’avventura di Alessio Musti sulla panchina tricolore. Ora, infatti, a guidare la formazione nostrana c’è Massimiliano Bellarte che sta cercando e cercherà di proporre un gioco collettivo in cui tutti gli interpreti possano sentirsi protagonisti. ...

Consorzio_EcoPV : ??Molto bene approvazione @EU_Commission del 2° #IPCEI su #batterie! 12 Paesi uniti per lavorare a riciclo materiali… - RedattoreSocial : #Vaccino, indagine europea sul fenomeno 'no vax' con l'Università di Torino. Si tratta di uno studio triennale che… - Soffotcka : @lameduck1960 @Don_Lazzara @catenaaurea66 Non so che cosa hai studiato tu,ma documenti dicono che Italia,Spagna,Fin… - vendutoschifoso : RT @LucaMainoldi: E l'Italia? L’alleanza di democrazie proposta si chiamerebbe “T-12” e coinvolgerebbe Paesi come Stati Uniti, Giappone, G… - mbricchi68 : RT @Luca_Gualtieri1: In #Finlandia sei #insegnanti su dieci ritengono che l'insegnamento sia valorizzato dalla società. In #Italia meno di… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Finlandia Calcio a 5. Italfutsal, alle 18 l'esordio in Montenegro per le qualificazioni a Euro ‘22 Tuttocampo Italia-Finlandia calcio a 5: programma, orario, tv. Quando si gioca la prossima partita

Martedì 2 febbraio, alle ore 15.00 (diretta tv su Rai Sport), la Nazionale italiana di calcio a 5 scenderà in campo per affrontare il secondo impegno delle qualificazioni agli Europei 2022. L'avversar ...

Martedì 2 febbraio, alle ore 15.00 (diretta tv su Rai Sport), la Nazionale italiana di calcio a 5 scenderà in campo per affrontare il secondo impegno delle qualificazioni agli Europei 2022. L'avversar ...