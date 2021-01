Giorgio Armani Privé 2021: trucco naturale ispirato a Palazzo Orsini (Di giovedì 28 gennaio 2021) La sfilata di Giorgio Armani Privé è un omaggio a Milano. E anche il trucco naturale, realizzato da Linda Cantello, International Make Up Artist di Giorgio Armani Beauty. Perché il make up, combinazione del DNA di Armani e di tonalità tenui, si ispira alla bellezza e alla storia di Palazzo Orsini. La sede del brand, in via Borgonuovo, nel cuore di Milano. Un trucco che rivela l’estetica profonda dell’Alta Moda. Per realizzare un trucco naturale nella base e uno sguardo “ghiacciato” c’è bisogno di sovrapporre vari prodotti e materie. Scopriamo punto per punto come ricrearlo. E quali strumenti di make up sono necessari. Il trucco dai colori tenui come ... Leggi su amica (Di giovedì 28 gennaio 2021) La sfilata diè un omaggio a Milano. E anche il, realizzato da Linda Cantello, International Make Up Artist diBeauty. Perché il make up, combinazione del DNA die di tonalità tenui, si ispira alla bellezza e alla storia di. La sede del brand, in via Borgonuovo, nel cuore di Milano. Unche rivela l’estetica profonda dell’Alta Moda. Per realizzare unnella base e uno sguardo “ghiacciato” c’è bisogno di sovrapporre vari prodotti e materie. Scopriamo punto per punto come ricrearlo. E quali strumenti di make up sono necessari. Ildai colori tenui come ...

enneti89 : RT @bimbadiziamara: “non capita tutti i giorni di vedere nascere una stella” beh stiamo parlando solo di Giorgio Armani. #MadeInItaly htt… - Sunflow3150 : RT @bimbadiziamara: “non capita tutti i giorni di vedere nascere una stella” beh stiamo parlando solo di Giorgio Armani. #MadeInItaly htt… - Morbidosamente : RT @CecchiNatalia: L'eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare. Giorgio Armani - bellalilli16 : RT @ScorpioAngel_: Parlate sempre di strappare le mutande come atto di estrema sensualità . Ad una ex le strappai le mutande x ascoltare vo… - angela_372 : RT @CecchiNatalia: L'eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare. Giorgio Armani -