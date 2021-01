Gimbe | lenta discesa delle curve e sui vaccini “diseguaglianze regionali”

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Numeri in calo su tutti i fronti del contagio, compreso quello ospedaliero, ma suisi registrano “notevoli differenze”. È quanto sottolinea la Fondazionenel report basato sull’analisi dei dati della settimana dal 20 al 26 gennaio, ledella campagna di immunizzazione rilevate sui territori, nella distribuzionedosi, nel completamento del ciclo vaccinale e “soprattutto nella priorità di somministrazione, con il 22,3%dosi destinato a “personale non sanitario”, categoria formalmente non prevista nel piano vaccinale”, fanno notare dalla fondazione di Bologna. Rispetto alla settimana precedente, dal 20 al 26 gennaio i nuovi casi si sono ridotti (85.358 da 97.335): gli attualmente positivi sono 482.417 (erano 535.524), i ricoverati con ...

