Dietro il successo delle auto elettriche Nio anche un italiano

Produce auto elettriche molto «cool». Il suo titolo a Wall Street ha messo a segno uno spettacolare rialzo passando da 4 a 60 dollari nel giro di appena un anno. E ora vale in borsa oltre 90 miliardi, più di Bmw o di Mercedes. Ma non è la Tesla: è la Nio, la più sexy tra le aziende del variegato panorama automobilistico cinese. Fondata nel 2014 e guidata dall'imprenditore William Li, Nio ha appena tolto i veli all'ultima sua creazione, una lussuosa berlina, battezzata ET7. Presentandola il 9 gennaio all'annuale «Nio Day» nella città di Chengdu, l'amministratore delegato Li ha detto che la nuova vettura elettrica sarà un «salotto accogliente» e che potrà garantire la straordinaria autonomia di mille chilometri grazie a una batteria da 150 kilowattora. Nel frattempo le vendite degli altri tre modelli Nio sono aumentate ...

