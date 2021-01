Crisi, Travaglio si arrende: «Scusatemi, ma non so rispondere». E non detta più la linea a Conte (Di giovedì 28 gennaio 2021) Chi l’avrebbe mai detto, Travaglio che alza bandiera bianca in segno di resa davanti ai suoi lettori, assillato dal dubbio dopo settimane di granitiche certezze. Un editoriale (“Tutto può succedere”) da incorniciare. «Scusatemi – vi si legge -, ma non so rispondere. L’unica certezza, per ora, è che l’Innominabile (Matteo Renzi, ndr) è talmente accecato dal suo ego che pensa di aver vinto lui. E non vede che hanno vinto Salvini, Meloni e B.(erlusconi, ndr). Sempreché non lavori già per loro». Travaglio che non sa rispondere rasenta l’ossimoro. E per giunta su una questione dirimente: su che cosa farebbe Conte nel caso il «rignanese» (ancora Renzi, ndr) non ne impallinasse il nome davanti a Mattarella. Così Travaglio sulle mosse di Renzi Molla sul più bello, insomma, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Chi l’avrebbe mai detto,che alza bandiera bianca in segno di resa davanti ai suoi lettori, assillato dal dubbio dopo settimane di granitiche certezze. Un editoriale (“Tutto può succedere”) da incorniciare. «– vi si legge -, ma non so. L’unica certezza, per ora, è che l’Innominabile (Matteo Renzi, ndr) è talmente accecato dal suo ego che pensa di aver vinto lui. E non vede che hanno vinto Salvini, Meloni e B.(erlusconi, ndr). Sempreché non lavori già per loro».che non sarasenta l’ossimoro. E per giunta su una questione dirimente: su che cosa farebbenel caso il «rignanese» (ancora Renzi, ndr) non ne impallinasse il nome davanti a Mattarella. Cosìsulle mosse di Renzi Molla sul più bello, insomma, ...

