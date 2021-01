CorSport: Zaccagni al Napoli, affare chiuso a 10 milioni. Sarà ufficializzato a giugno (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il Napoli ha chiuso l’acquisto di Mattia Zaccagni dal Verona. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il centrocampista offensivo arriverà a giugno. “L’affare: più o meno 10, i milioni di euro che il club azzurro verserà nelle casse del Verona, club molto amico, ma questa volta l’operazione dovrebbe essere ufficializzata direttamente a giugno e non in coda alla sessione invernale come accadde un anno fa con Rrahmani”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ilhal’acquisto di Mattiadal Verona. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il centrocampista offensivo arriverà a giugno. “L’: più o meno 10, idi euro che il club azzurro verserà nelle casse del Verona, club molto amico, ma questa volta l’operazione dovrebbe essere ufficializzata direttamente a giugno e non in coda alla sessione invernale come accadde un anno fa con Rrahmani”. L'articolo ilsta.

De Laurentiis vuole chiudere subito per evitare che nuove prodezze convincano altre società ad intromettersi". Il presidente vuole evitare che si intromettano altre società.

