«Bridgerton» è (davvero) la serie più vista di sempre su Netflix? (Di giovedì 28 gennaio 2021) La notizia arriva e fa subito il giro del mondo: Bridgerton è la serie di Netflix più vista di sempre. Lo assicura lo stesso colosso streaming, spiegando che, nei primi 28 giorni, la serie creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes è stata vista da 82 milioni di abbonati, diventando lo show più visto in ben 83 paesi inclusi gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Brasile e il Sudafrica. Battuto, quindi, il record finora detenuto da The Witcher (76 milioni di spettatori nei primi 28 giorni) e anche di altri prodotti più freschi come Lupin, che ha spodestato La Casa di Carta diventando la serie non in lingua inglese più vista su Netflix (70 milioni), e La regina degli scacchi, che rimane, però, la miniserie più vista (62 milioni).

