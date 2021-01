Anche Giovanni Toti condanna i saluti romani durante il consiglio comunale in streaming di Cogoleto

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Giornata della Memoria, quel giorno in cui vengono ricordate tutte le vittime delle deportazioni nazi-fasciste e l’Olocausto. Era ieri, 27 gennaio, eppure tre consiglieri comunali di opposizione a(in provincia di Genova) hanno voluto fare i goliardici votando i provvedimenti comunali con il braccio destro teso. Insomma, i classiciche sono stati mutuati in epoca fascista per celebrare Benito Mussolini. Un gesto inizialmente passato inosservato,se la diretta era trasmessasul canale Youtube (e Facebook) del sindaco. E oggi è arrivataladel Presidente della Regione. LEGGIspiega alla Lega che i commenti razzisti alla foto ...