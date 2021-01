State Disuniti

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 5 di Vanity Fair in edicola fino al 2 febbraio 2021 Sapete come si dice: le vittorie hanno molti padri, mentre le sconfitte sono orfane. Il luogo comune ha un fondo di verita?, ma il Partito Repubblicano statunitense ha urgente bisogno di smentirlo e capire come sia riuscito a perdere in due anni il controllo della Camera, del Senato e infine della Casa Bianca: e soprattutto, come rimettersi in piedi gestendo la complessa eredita? lasciata da Donald Trump. Prendersela semplicemente con la pandemia, infatti, sarebbe nascondere la polvere sotto il tappeto: non solo perche? ci sono governi che hanno aumentato i loro consensi durante questi mesi complicati, ma anche per quello che e? accaduto dopo le elezioni di novembre e in particolare il 6 gennaio, il giorno dell’assalto ar- mato al Congresso le cui immagini hanno fatto il giro del mondo.