Sanremo 2021 | Naomi Campbell conduttrice con Amadeus nella prima serata

Leggi su dilei

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Continuano alacremente i lavori per organizzare la 71esima edizione del Festival di, che mai come quest’anno sarà davvero speciale. Giorno dopo giorno, scopriamo sempre qualche novità sul cast della kermesse canora:ha da poco annunciatocome sua co-per la. La notizia non può che sorprenderci. Ancora una volta,ha deciso di puntare su tantissimi nomi femminili, scegliendo tra alcune delle donne più amate del mondo dello spettacolo per affiancarlo in questa nuova ed emozionante avventura. Già nelle scorse settimane il conduttore aveva ufficialmente comunicato la presenza, sul palco dell’Ariston, di Elodie e di Matilda De Angelis: entrambe calcheranno le scene solamente per una ...