PSG, Dele Alli è un obiettivo di Pochettino: può arrivare a gennaio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dele Alli si avvicina al Paris Saint-Germain di Mauricio Pochettino. Il fantasista inglese del Tottenham è ormai fuori dal progetto tecnico di José Mourinho ed è per questo che nel mercato di gennaio potrebbe cambiare casacca. Alli è infatti un pupillo del suo ex tecnico Pochettino, ora alla guida del PSG, e tra i due club secondo i media inglesi si sarebbe aperto un intenso canale di comunicazione nelle ultime ore. Per trovare spazio ai prossimi Europei, Alli ha bisogno di minutaggio e il 24enne inglese al PSG ritroverebbe un posto nell’11 titolare. Ecco perché la dirigenza parigina è pronta ad offrire un prestito secco, senza opzione di riscatto, per sei mesi per valutare l’impatto dell’inglese nella Ligue 1. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 gennaio 2021)si avvicina al Paris Saint-Germain di Mauricio. Il fantasista inglese del Tottenham è ormai fuori dal progetto tecnico di José Mourinho ed è per questo che nel mercato dipotrebbe cambiare casacca.è infatti un pupillo del suo ex tecnico, ora alla guida del PSG, e tra i due club secondo i media inglesi si sarebbe aperto un intenso canale di comunicazione nelle ultime ore. Per trovare spazio ai prossimi Europei,ha bisogno di minutaggio e il 24enne inglese al PSG ritroverebbe un posto nell’11 titolare. Ecco perché la dirigenza parigina è pronta ad offrire un prestito secco, senza opzione di riscatto, per sei mesi per valutare l’impatto dell’inglese nella Ligue 1. SportFace.

