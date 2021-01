Presto un nuovo Xiaomi Mi 10: ecco in cosa cambierà (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Da poco è stato lanciato lo Xiaomi Mi 11, ma il produttore cinese è pronto a rilasciare una nuova versione dello Xiaomi Mi 10. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, il leaker Digital Chat Station ha affermato che l’unica differenza che dovrebbe sussistere riguarda il SoC: non più lo Snapdragon 865, ex top di gamma di casa Qualcomm dell’anno scorso, ma lo Snapdragon 870 (di certo più potente), e non il Snapdragon 888, massimo esponente di quest’anno. L’informatore ha anche fatto sapere che la nuova versione dello Xiaomi Mi 10 potrebbe avere un prezzo in Cina di 3500 Yuan, il corrispettivo di circa 445 euro al cambio attuale. Un’operazione che ricorda in qualche modo quella di Huawei quando decise di lanciare il P30 Pro New Edition, anche se in quel caso spinta dall’esigenza di proporre in catalogo un prodotto che conservasse i servizi ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Da poco è stato lanciato loMi 11, ma il produttore cinese è pronto a rilasciare una nuova versione delloMi 10. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, il leaker Digital Chat Station ha affermato che l’unica differenza che dovrebbe sussistere riguarda il SoC: non più lo Snapdragon 865, ex top di gamma di casa Qualcomm dell’anno scorso, ma lo Snapdragon 870 (di certo più potente), e non il Snapdragon 888, massimo esponente di quest’anno. L’informatore ha anche fatto sapere che la nuova versione delloMi 10 potrebbe avere un prezzo in Cina di 3500 Yuan, il corrispettivo di circa 445 euro al cambio attuale. Un’operazione che ricorda in qualche modo quella di Huawei quando decise di lanciare il P30 Pro New Edition, anche se in quel caso spinta dall’esigenza di proporre in catalogo un prodotto che conservasse i servizi ...

Adriano99404537 : Lunghe dita di luce in un cielo solitario. Ipocrite, Si ritireranno presto Di nuovo al buio, saremo. Ci nasconde… - Lara59794150 : RT @Federica2151: Un giorno tu ti sveglierai e vedrai una bella giornata. Ci sarà il sole, e tutto sarà nuovo, cambiato, limpido. Quello ch… - tecnoandroidit : Digitale terrestre 2.0, Mediaset e Sky annunciano delle novità - Presto migreremo tutti al DVB-T2, il nuovo standa… - PinaRus43602323 : Bello sapevo di nuovo qui ...ma lo vedo perso ...non è abituato ad arrivare all'aeroporto e non avere folla a torn… - LodoUniversers : per fortuna ieri sera mi sono addormentata presto altrimenti avrei visto di nuovo il mbd di rosalinda per uccello e… -

Ultime Notizie dalla rete : Presto nuovo Bocelli: «Mi auguro di cantare al più presto nella nuova Arena» Il Tirreno La crisi politica frena i ristori. Imprese nel dramma: «Fate presto»

LE DIMISSIONI di ieri del premier Giuseppe Conte frenano l’iter di provvedimenti vitali per la salvaguardia del sistema economico provato dalla pandemia e per garantire al Paese la possibilità di un r ...

"Il decimo non si trova". Così il Pd presta a Conte una senatrice per il nuovo gruppo

E' Tatjana Rojc l'esponente che i dem inseriscono temporanemante nella formazione "Europeisti-Maie-Cd", così da consentirne la nascita in extremis. "Sono pronta a tornare nel mio partito appena possib ...

LE DIMISSIONI di ieri del premier Giuseppe Conte frenano l’iter di provvedimenti vitali per la salvaguardia del sistema economico provato dalla pandemia e per garantire al Paese la possibilità di un r ...E' Tatjana Rojc l'esponente che i dem inseriscono temporanemante nella formazione "Europeisti-Maie-Cd", così da consentirne la nascita in extremis. "Sono pronta a tornare nel mio partito appena possib ...