Pallamano, Mondiali 2021: la Danimarca passa ai rigori contro l’Egitto, bene Svezia e Spagna. In semifinale anche la Francia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nei Mondiali di Pallamano 2021 è arrivato il momento di fare sul serio, con i quarti di finale che hanno riservato tantissimo spettacolo già dal pomeriggio, quando la Danimarca campione in carica ha avuto bisogno dei tiri dai sette metri per aver ragione dei padroni di casa dell’Egitto. Sfida incredibile, dove gli africani hanno portato la sfida ai supplementari approfittando del cartellino rosso rifilato alla stella Mikkel Hansen, vittima della regola dei trenta secondi, con stessa sanzione che è poi toccata a Ibrahim El Masry, consentendo a Magnus Landin di segnare il 35-35, che ha portato il match ai rigori. Qui Niklas Landin ha effettuato due parate decisive, regalando il successo ai suoi. Sarà fuori dal podio anche la Norvegia, che contro la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Neidiè arrivato il momento di fare sul serio, con i quarti di finale che hanno riservato tantissimo spettacolo già dal pomeriggio, quando lacampione in carica ha avuto bisogno dei tiri dai sette metri per aver ragione dei padroni di casa del. Sfida incredibile, dove gli africani hanno portato la sfida ai supplementari approfittando del cartellino rosso rifilato alla stella Mikkel Hansen, vittima della regola dei trenta secondi, con stessa sanzione che è poi toccata a Ibrahim El Masry, consentendo a Magnus Landin di segnare il 35-35, che ha portato il match ai. Qui Niklas Landin ha effettuato due parate decisive, regalando il successo ai suoi. Sarà fuori dal podiola Norvegia, chela ...

Pallamano, i risultati dei quarti di finale dei Mondiali di Egitto 2021: Danimarca, Svezia, Spagna e Francia accedono alle semifinali.

Si avvicina la fase finale dei Mondiali egiziani: appuntamento oggi su Sky Sport Arena con Danimarca-Egitto e Norvegia-Spagna. In diretta poi sia le due semifinali del 29 gennaio (ore 17.30 e 20.30)

