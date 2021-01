"Lo ammetto, ora che non c'è più la Boschi...". Di Battista, ecco l'orrore che ci aspetta. Tutto vero; pronto per fare il ministro (Di giovedì 28 gennaio 2021) A che partita sta giocando mezzo Movimento 5 Stelle? La domanda è lecita, vista l'escalation nella serata del primo giorno di consultazioni. Alessandro Di Battista guida l'ala dei duri e puri, che in Senato sembrano disposti a dichiarare guerra a Italia Viva, ma anche a Luigi Di Maio e Vito Crimi, arroccandosi su Giuseppe Conte: "O lui premier o voto", spiegano una dozzina di senatori grillini, accelerando lo scontro con i renziani. In giornata, Barbara Lezzi (vicina a Dibba) aveva ribadito il suo "Mai più con Renzi" che aveva contribuito a creare un clima di tensione. Pd e M5s hanno ufficialmente ribadito la propria posizione a sostegno di Conte, ma il clima è quello del "Tutto è possibile". Dunque, l'irrigidimento di una parte dei pentastellati sembra più un avvertimento ai "malintenzionati". Tradotto: "niente scherzi". E qui si innesta ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) A che partita sta giocando mezzo Movimento 5 Stelle? La domanda è lecita, vista l'escalation nella serata del primo giorno di consultazioni. Alessandro Diguida l'ala dei duri e puri, che in Senato sembrano disposti a dichiarare guerra a Italia Viva, ma anche a Luigi Di Maio e Vito Crimi, arroccandosi su Giuseppe Conte: "O lui premier o voto", spiegano una dozzina di senatori grillini, accelerando lo scontro con i renziani. In giornata, Barbara Lezzi (vicina a Dibba) aveva ribadito il suo "Mai più con Renzi" che aveva contribuito a creare un clima di tensione. Pd e M5s hanno ufficialmente ribadito la propria posizione a sostegno di Conte, ma il clima è quello del "è possibile". Dunque, l'irrigidimento di una parte dei pentastellati sembra più un avvertimento ai "malintenzionati". Tradotto: "niente scherzi". E qui si innesta ...

