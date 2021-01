Inter, il nuovo esterno sinistro è già in casa: sorride Conte (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’Inter riscopre Kolarov nella vecchia posizione di esterno mancino. Potrebbe essere questa la svolta tattica di Conte in vista della seconda parte di stagione Kolarov si riprende l’Inter dopo un’ottima prestazione nel derby di Coppa Italia contro il Milan. L’ex Roma, schierato in posizione di esterno sinistro, ha confermato ottimi segnali di ripresa rispetto alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’riscopre Kolarov nella vecchia posizione dimancino. Potrebbe essere questa la svolta tattica diin vista della seconda parte di stagione Kolarov si riprende l’dopo un’ottima prestazione nel derby di Coppa Italia contro il Milan. L’ex Roma, schierato in posizione di, ha confermato ottimi segnali di ripresa rispetto alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter : ?? | SOSTITUZIONE 88' - Nuovo cambio deciso da Antonio Conte: #Eriksen dentro, #Brozovic fuori! #InterMilan 1?-1?… - Inter : ?? | IN HER SHOES In onda da oggi il nuovo format di @Inter_TV dedicato alle @Inter_Women: la protagonista della pr… - Rougenoir1978 : @battitomilan7 L’ho scritto ieri. È nuovo, deve ambientarsi e non conosce schemi e tattiche, lo buttano titolare in… - Arturoarthuren : Inter: svelate altre FOTO del nuovo logo, sarà color oro - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: La rinascita di Eriksen: ora Conte pensa a un nuovo ruolo per il danese -

Ultime Notizie dalla rete : Inter nuovo Nike ha svelato per errore il nuovo logo dell'Inter Calcio e Finanza Milan: nuovo stop per Kjaer

Nuovo infortunio in casa rossonera, l'ennesimo di una lunga serie che sta ormai da tempo falcidiando la squadra di Stefano Pioli ...

Covid, Francia verso terzo lockdown rigido, Madrid interrompe vaccino: «Mancano dosi»

L'emegenza del Covid sta aggiornando le strategie politiche dei paesi in Europa. Se la Francia pensa ad un nuovo lockdow per frenare le nuove varianti del coronavirus che si ...

Nuovo infortunio in casa rossonera, l'ennesimo di una lunga serie che sta ormai da tempo falcidiando la squadra di Stefano Pioli ...L'emegenza del Covid sta aggiornando le strategie politiche dei paesi in Europa. Se la Francia pensa ad un nuovo lockdow per frenare le nuove varianti del coronavirus che si ...