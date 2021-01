Il Liverpool non sa camminare da solo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Liverpool è la squadra al mondo più colpita dall’assenza dei tifosi, dalla triste abitudine imposta dalla pandemia delle partite a porte chiuse, senza Anfield si è spenta la magia. La formazione di Klopp ha costruito i suoi grandi successi in Premier e Champions League con una forte empatia tra lo stile di gioco della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ilè la squadra al mondo più colpita dall’assenza dei tifosi, dalla triste abitudine imposta dalla pandemia delle partite a porte chiuse, senza Anfield si è spenta la magia. La formazione di Klopp ha costruito i suoi grandi successi in Premier e Champions League con una forte empatia tra lo stile di gioco della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

fra_macri : @Zorochan_1 Per me è legato a preparazione raffazzonata e al circolo vizioso degli infortuni e rosa corta all'inizi… - serieAnews_com : ?? ???? Il #LiverpoolFC non sa camminare da solo, manca l'adrenalina di Anfield agli uomini di Klopp ?? @CiroTroise - AceccKramer : @JulianRoss79 @PanzerUberAlles @biffi_marco beh certo Reina (che prima ha giocato semifinali e finali di CL nel liv… - AceccKramer : @biffi_marco @PanzerUberAlles Quel Napoli era però fortina e sfiorò scudo rubato dai ladri...può essere paragonata… - Luca__Ky : @Zorochan_1 @ManuelR97_ Non si rompono mai ? Guarda il Liverpool. Semplicemente questa stagione già in se è più pes… -