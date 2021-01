**Governo: Zingaretti, ‘Paese ha bisogno di risposte e in fretta’** (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “La responsabilità nazionale in una democrazia sta nel compito della politica di dare risposte alle aspettative e alle richieste delle persone. Il Paese ha bisogno di risposte. E ne ha bisogno in fretta”. Lo dice Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “La responsabilità nazionale in una democrazia sta nel compito della politica di darealle aspettative e alle richieste delle persone. Il Paese hadi. E ne hain fretta”. Lo dice Nicolaalla Direzione del Pd. L'articolo CalcioWeb.

petergomezblog : Dimissioni, domani Conte al Quirinale. M5s, Pd e Leu per un nuovo incarico al premier. Zingaretti: “Con lui per un… - RaiNews : Domani mattina alle 9 il Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno le dimissioni del premier #Conte. Notizia in… - petergomezblog : Crisi, ipotesi premier al Colle entro sera. #Zingaretti: “Renzi ci ha portato al rischio elezioni. Pd lavora a un g… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? 'Chiedo il mandato sulla proposta a #Mattarella di un incarico a #Conte per dare vita a un #Governo che raccolga il suo appe… - rtl1025 : ?? 'Chiedo il mandato sulla proposta a #Mattarella di un incarico a #Conte per dare vita a un #Governo che raccolga… -