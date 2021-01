Giornata della memoria a Napoli: “Ricordare per non dimenticare” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Alle ore 9 di questa mattina gli assessori Clemente e De Majo insieme al Prefetto di Napoli, Marco Valentini hanno deposto una corona di fiori nel popoloso borgo degli orefici per omaggiare Luciana Pacifici, la piccola napoletana deportata a soli otto mesi dai nazisti. L’omaggio si è tenuto proprio nella via che dallo scorso anno porta il nome della giovanissima napoletana. “Oggi – ha scritto invece su Twitter il primo cittadino, Luigi De Magistris – è la Giornata della memoria, per non dimenticare gli orrori del Novecento, in particolare la Shoah. Gli esseri umani possono distruggere e possono salvare, la memoria degli orrori serve anche per poter scegliere da che parte andare nel cammino della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Alle ore 9 di questa mattina gli assessori Clemente e De Majo insieme al Prefetto di, Marco Valentini hanno deposto una corona di fiori nel popoloso borgo degli orefici per omaggiare Luciana Pacifici, la piccola napoletana deportata a soli otto mesi dai nazisti. L’omaggio si è tenuto proprio nella via che dallo scorso anno porta il nomegiovanissima napoletana. “Oggi – ha scritto invece su Twitter il primo cittadino, Luigi De Magistris – è la, per nongli orrori del Novecento, in particolare la Shoah. Gli esseri umani possono distruggere e possono salvare, ladegli orrori serve anche per poter scegliere da che parte andare nel cammino...

amnestyitalia : Oggi #27gennaio è la giornata della memoria. Le parole di Liliana Segre ci ricordano il nostro impegno quotidiano c… - AzzolinaLucia : Ancora scritte razziste, omofobe e svastiche sui muri di alcune scuole. È successo a Ferrara. Per di più a ridosso… - CarloCalenda : Bella giornata per Roma: delibera su beni comuni affossata in Assemblea, 500mila euro di multa da garante privacy p… - ssssaarrrrrr : RT @unfvckwitxble: oggi, 27 gennaio, festeggiamo la giornata della memoria, nata per non dimenticare le vittime della shoa e per non ripete… - avvolgimidivita : RT @unfvckwitxble: oggi, 27 gennaio, festeggiamo la giornata della memoria, nata per non dimenticare le vittime della shoa e per non ripete… -