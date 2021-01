Di Battista contro Renzi, i grillini si spaccano: “Mai più”, M5s verso la scissione? (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Di Battista contro Renzi, i grillini si spaccano – Mercoledì 27 gennaio 2021. Il Movimento 5 stelle si trova davanti ad un bivio: Renzi o Di Battista? Il rischio di una scissione si fa più che mai presente oggi, vista la rassegna delle dimissioni del premier Conte. Come scrive Rocco Vazzana su “Il dubbio” l’osservato speciale in queste ore è proprio Alessandro Di Battista. L’ipotesi di un Conte Ter sembra la più probabile, ma senza Renzi i numeri non ci sono. Dunque? “Dopo mesi di gelo con Di Maio, l’ex deputato romano era tornato a dare una mano al Movimento nel momento del bisogno ( il ritiro delle ministre Bellanova e Bonetti) stringendo un patto di ferro con l’ex capo politico in nome di una nuova crociata: mai più ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Di, isi– Mercoledì 27 gennaio 2021. Il Movimento 5 stelle si trova davanti ad un bivio:o Di? Il rischio di unasi fa più che mai presente oggi, vista la rassegna delle dimissioni del premier Conte. Come scrive Rocco Vazzana su “Il dubbio” l’osservato speciale in queste ore è proprio Alessandro Di. L’ipotesi di un Conte Ter sembra la più probabile, ma senzai numeri non ci sono. Dunque? “Dopo mesi di gelo con Di Maio, l’ex deputato romano era tornato a dare una mano al Movimento nel momento del bisogno ( il ritiro delle ministre Bellanova e Bonetti) stringendo un patto di ferro con l’ex capo politico in nome di una nuova crociata: mai più ...

