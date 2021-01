Cosa sta succedendo alle azioni di Gamestop (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Rialzisti contro ribassisti, un braccio di ferro sul titolo di Gamestop a colpi di scommesse di segno opposto, che alimenta una continua ascesa delle quotazioni contro ogni previsione. È quanto sta accadendo alle azioni dell’azienda texana di rivendita di videogiochi, il cui valore a Wall Street è salito di oltre il 680% a gennaio, riporta Cnbc. Giusto martedì il titolo ha chiuso a 147,98 dollari, con un aumento del 92,7% in una sola giornata (la sera prima era a 76,97 dollari), dopo essere già cresciuto la scorsa settimana del 100%. Per dare un’idea di scala, un anno fa Gamestop era quotata a 17,08 dollari. Ma Cosa c’è dietro questa improvvisa ascesa? Il fenomeno è guidato da una massa di investitori retail (rialzisti) che si sono schierati contro i venditori allo scoperto ... Leggi su wired (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Rialzisti contro ribassisti, un braccio di ferro sul titolo dia colpi di scommesse di segno opposto, che alimenta una continua ascesa delle quotcontro ogni previsione. È quanto sta accadendodell’azienda texana di rivendita di videogiochi, il cui valore a Wall Street è salito di oltre il 680% a gennaio, riporta Cnbc. Giusto martedì il titolo ha chiuso a 147,98 dollari, con un aumento del 92,7% in una sola giornata (la sera prima era a 76,97 dollari), dopo essere già cresciuto la scorsa settimana del 100%. Per dare un’idea di scala, un anno faera quotata a 17,08 dollari. Mac’è dietro questa improvvisa ascesa? Il fenomeno è guidato da una massa di investitori retail (rialzisti) che si sono schierati contro i venditori allo scoperto ...

