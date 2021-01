Cosa può fare un governo in carica per gli affari correnti (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’ufficialità delle dimissioni del premier Conte ha portato il presidente Sergio Mattarella ad invitare il governo a rimanere in carica per il “disbrigo degli affari correnti”, dunque per pratiche di ordinaria amministrazione, ma anche atti inderogabili e urgenti, indispensabili oggi più che mai in clima pandemico. È Gaetano Azzaniti, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università La Sapienza, a spiegarne il significato a Il Fatto Quotidiano, indicando Cosa può fare nello specifico un governo in carica per gli affari correnti. Leggi anche >> Consultazioni governo 2021: chi sarà presente e come funzionano Disbrigo degli affari correnti, il ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’ufficialità delle dimissioni del premier Conte ha portato il presidente Sergio Mattarella ad invitare ila rimanere inper il “disbrigo degli”, dunque per pratiche di ordinaria amministrazione, ma anche atti inderogabili e urgenti, indispensabili oggi più che mai in clima pandemico. È Gaetano Azzaniti, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università La Sapienza, a spiegarne il significato a Il Fatto Quotidiano, indicandopuònello specifico uninper gli. Leggi anche >> Consultazioni2021: chi sarà presente e come funzionano Disbrigo degli, il ...

Linkiesta : Perché l’Italia può essere sospesa dalle #Olimpiadi (e cosa può fare per impedirlo). La riforma dello Sport voluta… - La7tv : #dimartedi La virologa Ilaria Capua ospite di Giovanni Floris a diMartedì: 'Abbiamo una serie di varianti del virus… - quinta : Da leggere assolutamente. Circa le svolge r, la variante inglese, gli obiettivi da darsi e cosa può succedere quest… - MrsPaulette : RT @MirandolaCom: #giornodellamemoria Per non dimenticare, chi fa il nostro mestiere può fare solo una cosa: raccontare la storia di chi è… - simomiele : RT @MirandolaCom: #giornodellamemoria Per non dimenticare, chi fa il nostro mestiere può fare solo una cosa: raccontare la storia di chi è… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa può Museo Lamborghini: ora si può visitare anche su Google Maps autoblog.it