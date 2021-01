Conte non ha i numeri e deve riaprire a Renzi. Consultazioni al Colle da oggi a venerdì (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen – Giuseppe Conte spera di riuscire a formare il suo terzo governo ma, numeri alla mano, per riuscire nell’impresa molto probabilmente dovrà riaccogliere Matteo Renzi, perché il gruppo appena nato a Palazzo Madama non basta per raggiungere la maggioranza assoluta. E’ questo lo scenario che si profila per il premier dimissionario. Sempre se Pd e M5S vorranno sostenerlo ancora una volta. Intanto da oggi pomeriggio via alle Consultazioni al Quirinale. Il presidente Mattarella vedrà i presidenti delle Camere, domani e venerdì invece toccherà ai partiti. A Conte servono 161 senatori Dal canto suo, Conte apre a tutti, invocando un “governo di salvezza nazionale”. “Serve un‘alleanza per il proporzionale e le riforme costituzionali”, è l’offerta ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen – Giuseppespera di riuscire a formare il suo terzo governo ma,alla mano, per riuscire nell’impresa molto probabilmente dovrà riaccogliere Matteo, perché il gruppo appena nato a Palazzo Madama non basta per raggiungere la maggioranza assoluta. E’ questo lo scenario che si profila per il premier dimissionario. Sempre se Pd e M5S vorranno sostenerlo ancora una volta. Intanto dapomeriggio via alleal Quirinale. Il presidente Mattarella vedrà i presidenti delle Camere, domani einvece toccherà ai partiti. Aservono 161 senatori Dal canto suo,apre a tutti, invocando un “governo di salvezza nazionale”. “Serve un‘alleanza per il proporzionale e le riforme costituzionali”, è l’offerta ...

borghi_claudio : Di conte ci ricorderemo un costante, continuo, integrale disprezzo per Costituzione, Democrazia, Parlamento e le pr… - matteosalvinimi : Il Centrodestra, che si è appena riunito, è compatto e andremo insieme dal presidente della Repubblica. Non si può… - marcotravaglio : CONTE ALLA ROVESCIA Alla fine ci sono quasi riusciti. I poteri marci, con giornaloni e onorevoli burattini al segui… - RobertoLocate14 : RT @jacopo_iacoboni: Occorre che questa vicenda della crisi di Conte, cari lettori, ve la ricordiate bene, per capire chi cerca - tra mille… - FranceBarba80 : RT @worldernest: @antoniettampa @GiuseppeConteIT Quindi ce ne sono 59 milioni e 800 mila che se ne sbattono i cogli00 di conte. Pensavo di… -