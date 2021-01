Calcio e Finanza: l’Atalanta ha trasformato il problema Gomez in una plusvalenza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Papu era un problema, ora per l’Atalanta è una plusvalenza. Calcio e Finanza ha esaminato gli effetti della cessione al Siviglia di Gomez sui conti della società: l’operazione si è chiusa sulla base di 5,2 milioni di euro, ai quali andrebbero aggiunti altri 2 milioni di euro di bonus. La cifra versata dal Siviglia consentirà all’Atalanta di registrare una plusvalenza. Gomez è stato acquistato nell’estate del 2014 dagli ucraini del Metalist Kharkiv per 4,87 milioni di euro. Il suo valore a bilancio al 31 dicembre 2019 (l’Atalanta chiude il bilancio alla fine dell’anno solare) era pari a 1,87 milioni di euro, e considerando una quota ammortamento di 750 mila euro, al 31 dicembre 2020 il valore netto del Papu ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Papu era un, ora perè unaha esaminato gli effetti della cessione al Siviglia disui conti della società: l’operazione si è chiusa sulla base di 5,2 milioni di euro, ai quali andrebbero aggiunti altri 2 milioni di euro di bonus. La cifra versata dal Siviglia consentirà aldi registrare unaè stato acquistato nell’estate del 2014 dagli ucraini del Metalist Kharkiv per 4,87 milioni di euro. Il suo valore a bilancio al 31 dicembre 2019 (chiude il bilancio alla fine dell’anno solare) era pari a 1,87 milioni di euro, e considerando una quota ammortamento di 750 mila euro, al 31 dicembre 2020 il valore netto del Papu ...

Pasqual01350178 : @FrancescoRoma78 Ma agnelli non piange miseria???? Fonte calcio e finanza - distefanovalori : RT @Valori_it: Sia amore per le discussioni al bar e le passeggiate romantiche nei meravigliosi comuni italiani o interesse a fare operazio… - napolista : Milano Finanza: al calcio il Covid costerà 2 miliardi È il conto dei mancati ricavi per i 20 migliori club europei… - Valori_it : Sia amore per le discussioni al bar e le passeggiate romantiche nei meravigliosi comuni italiani o interesse a fare… - ellepuntopi : dove sono investiti i soldi dall'estero nel calcio italiano? la risposta la trovate solo nella #rubrichetta per… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Finanza Milano Finanza: al calcio il Covid costerà 2 miliardi - ilNapolista IlNapolista Unai Emery vuole acquistare un club calcistico spagnolo

Il tecnico del Villarreal è in trattative per rilevare un club calcistico dei Paesi Baschi, che milita nella Segunda B.

La Spagna apre a una Nazionale dei Paesi Baschi

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha dato l'ok alle negoziazioni per il riconoscimento di una Nazionale basca.

Il tecnico del Villarreal è in trattative per rilevare un club calcistico dei Paesi Baschi, che milita nella Segunda B.Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha dato l'ok alle negoziazioni per il riconoscimento di una Nazionale basca.